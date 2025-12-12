Aguinaldo 2025: esto es lo que debes saber sobre su fecha límite de pago: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que todas y todos los trabajadores con una relación de trabajo formal deben recibir cada año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 20 de diciembre es la fecha límite para que los empleadores realicen este pago, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El monto del aguinaldo debe ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, aunque algunas empresas otorgan cantidades mayores según sus políticas internas. En el caso de quienes no hayan laborado el año completo, el pago debe entregarse de forma proporcional al tiempo trabajado, tomando como referencia que un año corresponde al equivalente de 15 días de salario.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que esta prestación es un derecho que contribuye al bienestar de las familias michoacanas. “El aguinaldo es un apoyo fundamental para las y los trabajadores durante la temporada decembrina. Debe pagarse en tiempo y forma, y en Michoacán impulsamos una cultura de cumplimiento que favorece tanto al sector laboral como al productivo”, afirmó.