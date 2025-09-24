Michoacán

¡Aguas afición! alertan venta de boletos falsos para el Mundial de Fútbol

Se han detectado distintos fraudes para la adquisición de entradas
¡Aguas afición! alertan venta de boletos falsos para el Mundial de Fútbol
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de labores de cibervigilancia efectuadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se descubrieron distintas modalidades de fraudes alusivas a la venta de boletos del Mundial de Fútbol a realizarse en México en el año 2026.

A través de los agentes de la Policía Cibernética de la Guardia Civil se han identificado varias modalidades, tales como sitios web falsos que imitan a la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); la publicación de anuncios engañosos en redes sociales y plataformas de compraventa, y el envío de correos electrónicos o mensajes de texto fraudulentos que buscan robar información personal y bancaria.

En este tenor, la SSP te brinda las siguientes recomendaciones para evitar que seas víctima de fraude:

  • Evitar adquirir boletos a través de redes sociales, foros o grupos de mensajería.

  • ⁠Realizar tus compras únicamente en los canales oficiales de la FIFA y distribuidores autorizados.

  • ⁠Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o promociones no verificadas.

  • ⁠Nunca compartas datos bancarios o personales en enlaces recibidos por correo o mensajería.

Si necesitas apoyo o mayor orientación en este rubro, llama al 911 emergencias, donde el personal especializado de esta institución te ayudará.
