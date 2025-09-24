¡Aguas afición! alertan venta de boletos falsos para el Mundial de Fútbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de labores de cibervigilancia efectuadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se descubrieron distintas modalidades de fraudes alusivas a la venta de boletos del Mundial de Fútbol a realizarse en México en el año 2026.

A través de los agentes de la Policía Cibernética de la Guardia Civil se han identificado varias modalidades, tales como sitios web falsos que imitan a la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); la publicación de anuncios engañosos en redes sociales y plataformas de compraventa, y el envío de correos electrónicos o mensajes de texto fraudulentos que buscan robar información personal y bancaria.