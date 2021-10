Aguacate, ¿una bomba de tiempo para el campo michoacano?

El primero de los factores que fomenta este daño a la tierra es el clima, el cual, ante el exceso de humedad y los escurrimientos, puede provocar el lavado de los minerales alcalinos como el calcio, magnesio, potasio y sodio, indispensables para el desarrollo de la planta y el fruto.

El investigador añadió que el segundo de los factores con mayor impacto sobre la pérdida de los minerales alcalinos en el suelo es la “extracción sin la restitución”; es decir, que se requiere un proceso para nutrir el suelo y realizar la explotación agrícola.

“Extraemos esos materiales y, al no tener un manejo agronómico de restitución, el riesgo es que llega un momento en que rompes ese equilibro; entonces, al extraer más nutrientes, como el calcio, tú puedes acidificar el suelo… en todos los lugares con alta humedad se acentúa, porque va a ayudar al lavado de estos nutrientes”, aseveró.

Por ello, la suma de los anteriores factores provoca, inminentemente, que se llegue a la esterilidad de la tierra, lo cual puede no tener una temporalidad si no es tratado por un experto, pero bajo un tratamiento puede durar entre ocho y 10 meses en recuperarse, periodo en el que no habría producción del fruto, debido a que la acidificación causa toxicidad en las raíces de la planta.

“Un suelo ácido va liberando más aluminio, ese aluminio, además de otros elementos, causa toxicidad en la raíz, se reduce el rendimiento y comienzan problemas mayores”, apuntó.