Aguacate de Michoacán contará con certificado laboral para exportación

Destacó que con ello se da un paso en la antesala de las negociaciones del T-MEC, que iniciarán el próximo año, al llegar muy fuertes en lo que respecta a los productos de agroexportación, donde el aguacate mexicano será uno de los más observados. “Tenemos lo fitosanitario y la calidad, pero ahora necesitamos prácticamente trabajar en la visa laboral y forestal-ambiental”, sostuvo.

En su oportunidad, el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que continúa el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria con el objetivo de garantizar que los servicios médicos se resuelvan dentro de las propias unidades de atención. “Planteamos un modelo distinto de crecimiento del Seguro Social. No esperar a que existiera la derechohabiencia para crecer, sino crecer para garantizar que esa derechohabiencia tuviera y pudiera cumplir con sus derechos”.

En este sentido, señaló que el nuevo hospital de Uruapan y el hospital existente han sido planeados para contar con los servicios necesarios que reduzcan los traslados de pacientes, al permitir una atención más oportuna y eficiente. De manera complementaria, se fortalece el área de Gineco-Obstetricia y se proyecta la construcción de un nuevo hospital en Villas del Pedregal, además de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF).

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez, explicó que, a partir del 1 de abril, el Certificado operará a través de la plataforma VELAGRO, alojada en los sistemas de la dependencia, donde las empacadoras deberán registrar sus embarques y solicitar el certificado para cada operación de exportación. Hay un periodo de prueba de seis meses donde la no obtención del certificado no limitará la conclusión de las exportaciones, a fin de facilitar la transición del sector al nuevo sistema y permitir la corrección de posibles inconsistencias. Paralelamente, se instalará una mesa de diálogo y seguimiento permanente para acompañar la implementación y evaluar el desempeño del mecanismo.

Los presidentes de la APEAM y del UDECAM, Raúl Martínez Pulido y Miguel Melgoza Radillo, respectivamente, reafirmaron su apoyo para contribuir con la formalidad y la dignificación laboral de este sector, así como el cumplimiento de todas las prerrogativas laborales y fiscales, para que cada trabajador cuente con seguridad social.

El nuevo esquema arrancará con el aguacate hass como primer producto certificado, y se tiene previsto incorporar de manera paulatina otros productos, empezando por las berries o frutos del bosque antes de que concluya el año. La meta es que al final del sexenio los productos agrícolas destinados a la exportación cuenten con un esquema de certificación laboral y con mano de obra formalizada en toda su cadena de valor.

Con este esfuerzo, el Gobierno de México, el Gobierno de Michoacán y el sector aguacatero buscan que el éxito económico del campo mexicano se traduzca en empleos formales y en condiciones de trabajo dignas para las personas jornaleras. El sector agrícola nacional seguirá siendo competitivo en los mercados internacionales por sabor y calidad, y ahora también porque la mano de obra que los hace posibles contará con seguridad social, protección de sus derechos laborales y trabajo digno.

