¡Agua, sol y diversión! Entra gratis a balnearios de Huandacareo en octubre

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Huandacareo anunció la Primera Feria de los Balnearios, una iniciativa que permitirá a turistas y habitantes disfrutar de sus seis centros acuáticos de manera gratuita durante tres días de octubre.

La promoción estará vigente los miércoles 15, 22 y 29 de octubre, fechas en las que se espera una gran afluencia de visitantes. De acuerdo con el presidente municipal, Alexis Velázquez, se repartirán más de 50 mil boletos gratuitos en todo Michoacán para garantizar la participación de las familias.

“En coordinación con el sector turístico hemos preparado esta feria para que todas y todos puedan disfrutar de nuestros balnearios. La grandeza de Michoacán comienza en Huandacareo”, expresó el edil en un mensaje difundido en redes sociales.