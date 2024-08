Agua de lluvias en Morelia no llega a lago de Cuitzeo; se evapora o se usa para la agricultura: ambientalista

A decir de la activista, las recientes lluvias son torrenciales y no locales, agua que en su mayoría en Morelia se evapora con mayor rapidez por el asfalto y no en el lago.

"No está lloviendo la cantidad que desearíamos, las lluvias que tenemos son torrenciales, no locales, las lluvias locales son constantes y esa constancia ayuda a que en realidad genera problemas de inundaciones, de desbordes, esas lluvias en las ciudades se evapora con mayor rapidez por el asfalto y el agua no está llegando aquí porque se está evaporando antes", compartió.