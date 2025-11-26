Agrosano ha entregado 150 mil aves e insumos para la soberanía alimentaria de 15 mil familias: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, ha entregado más de 150 mil aves de doble propósito, 15 mil paquetes de micelio para producir hongo seta, 4.2 toneladas de hortalizas y 7 mil árboles frutales, beneficiando a 15 mil familias gracias al programa Agrosano como parte de la vertiente “Produce lo que te comes”.

La directora de Formación Social Agropecuaria, Diva de la Luz Hinojosa González, se ha encargado de la dispersión de los insumos en cuarenta y nueve municipios, entre ellos Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora, Yurécuaro, Nahuatzen y Cherán, además de ocho comunidades de autogobierno, entre las que se encuentran Pamatácuaro, Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Angahuan e Ihuatzio. Estos insumos son esenciales para coadyuvar en la soberanía alimentaria de la población michoacana.