Agrosano ha entregado 150 mil aves e insumos para la soberanía alimentaria de 15 mil familias: Sader

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, ha entregado más de 150 mil aves de doble propósito, 15 mil paquetes de micelio para producir hongo seta, 4.2 toneladas de hortalizas y 7 mil árboles frutales, beneficiando a 15 mil familias gracias al programa Agrosano como parte de la vertiente “Produce lo que te comes”.
La directora de Formación Social Agropecuaria, Diva de la Luz Hinojosa González, se ha encargado de la dispersión de los insumos en cuarenta y nueve municipios, entre ellos Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora, Yurécuaro, Nahuatzen y Cherán, además de ocho comunidades de autogobierno, entre las que se encuentran Pamatácuaro, Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Angahuan e Ihuatzio. Estos insumos son esenciales para coadyuvar en la soberanía alimentaria de la población michoacana.
Los paquetes constan de diez aves de siete semanas de edad en estado sano, con cuadro de vacunación completo y en apego a la normativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica); así como hortalizas con semillas de chile serrano, jitomate, cebolla blanca, calabaza zucchini, frijol ejotero, lechuga, espinaca, rábano, tomate y cilantro. También se incluyen árboles frutales de distintas especies según la zona o región.
Este programa se complementa con capacitación para una producción adecuada y la aplicación de técnicas sustentables, que permiten sustituir fertilizantes químicos por abono orgánico, resultando en frutos sanos y saludables, así como carne de primera calidad. Además, se brinda formación para la comercialización de los excedentes.
“Vamos a seguir impulsando este programa durante 2026, debido al éxito que ha reflejado entre las familias, ya que contribuye al desarrollo económico y social de las zonas con alta y muy alta marginación, principalmente de las comunidades rurales”, refrendó Ramírez Romero.
