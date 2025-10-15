Agricultores bloquean carreteras en al menos siete puntos de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se reportaron manifestaciones y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado de Michoacán por parte de campesinos y agricultores, quienes exigen precios justos para sus productos y atención al campo.

De acuerdo con reportes del C5 Michoacán, las afectaciones se registran en al menos siete municipios:

Jiquilpan: Boulevard Lázaro Cárdenas, a la altura de Liconsa.

Sahuayo: Carretera Sahuayo-La Barca, cerca del letrero de ingreso al municipio.

Villamar: Carretera Cotija-Jiquilpan, a la altura del crucero de Jaripo.

La Piedad: Carretera Federal 37, a la altura del fraccionamiento Las Caldas y Villas de la Loma, así como en la carretera La Piedad – Santa Ana Pacueco (Gto).

Venustiano Carranza: Carretera Briseñas–Venustiano Carranza, a la altura del crucero de San Gregorio.

Vista Hermosa: Carretera Vista Hermosa–Tanhuato.

Coahuayana: Carretera Lázaro Cárdenas–Colima.

En el caso específico de Coahuayana, se aclaró que no hay un bloqueo total, ya que los manifestantes han dejado un carril libre para permitir el paso vehicular. Esta protesta es de carácter pacífico y tiene como objetivo visibilizar la crisis en el campo michoacano, sin afectar completamente la circulación.

Las autoridades han llamado a tomar precauciones y considerar rutas alternas si es necesario, especialmente en las zonas con cierres totales.