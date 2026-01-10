Agresión armada contra René Valencia en la Jarácuaro–Pátzcuaro; sin rastro de sus escoltas

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com)- La noche de este sábado se registró una agresión a balazos en contra de René Valencia, hermano de Guillermo Valencia, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán; ambos son fundadores del grupo civil Revolución Social. Con el primero viajaba una mujer y, en otra unidad, sus escoltas, quienes repelieron los disparos.

De acuerdo con la información difundida en la página oficial de Revolución Social, el ataque armado ocurrió sobre el tramo carretero que comunica a la población de Jarácuaro (Xarhakuarhu) con Pátzcuaro, sin que hasta el momento se hayan precisado las circunstancias del hecho violento.

Elementos de la Guardia Civil, Ejército y Policía Municipal fueron alertados sobre lo ocurrido; realizaron un operativo en la zona y hallaron bloqueado, por la Ronda Comunitaria, el acceso a Jarácuaro. Momentos después, las autoridades ingresaron al área y encontraron sanos y salvos a René Valencia y a su acompañante.

Hasta el momento se desconoce el paradero y el estado de salud de los tres escoltas que acompañaban a René Valencia. Se espera que las autoridades competentes inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

