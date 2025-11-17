Agente del MP cae por pedir moches; FGE le aplica acción penal directa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejerció acción penal y detuvo a una agente del Ministerio Público señalada por solicitar “moches” a una víctima para favorecerla en una audiencia inicial.

La funcionaria, identificada como Brenda “N” y adscrita a la Fiscalía de Violencia Familiar, fue aprehendida con base en una orden judicial, luego de ser investigada por la Fiscalía de Asuntos Internos.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la Carpeta de Investigación, la agente exigió una suma de dinero a cambio de intervenir a favor de la denunciante en un procedimiento legal.

Tras confirmarse los elementos que acreditan su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de aprehensión emitida por un juez de control.

El mandato fue cumplido en una acción coordinada con personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública.

La detenida fue trasladada al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional que definirá su situación jurídica el próximo 19 de noviembre. Como medida cautelar, se determinó prisión preventiva oficiosa.

Con este caso, la Fiscalía General del Estado marca el inicio de una depuración interna dirigida a erradicar prácticas corruptas como el cobro de “moches” por parte de ministerios públicos.