Agendas animalistas firmadas por candidatos, sin tocar las verdaderas necesidades de los animales: abogado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El abogado y activista animalista, Carlos Maya, señaló que las agendas animalistas que en este proceso electoral están firmando las y los candidatos dejan fuera las verdaderas necesidades de los animales, así como temas importantes que se deben tratar en Michoacán como lo es la tauromaquia y el trato a los animales en granjas y mataderos.

En ese sentido, consideró que no se tocan estos temas, ya que podrían alejar votos a las y los candidatos que se han pronunciado por las agendas animalistas: “Por ejemplo, del tema de la tauromaquia nadie habla de ese tema porque toca algunas fibras sensibles, como estamos buscando votos y no perderlos, ese tema ni siquiera es tocado. Es para mi uno de los temas más importantes que deberíamos estar abordando. Así como el tema del trato de los animales que se les da en algún tipo de granja o en el tratamiento para los mataderos”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas, por el 105.1 de FM, señaló que, incluso, las agendas propuestas no son incluyentes, ya que en su mayoría están enfocadas a los perros y gatos.

“Entre esos compromisos que se están firmando, que se dicen agendas o manifiestos animalistas, en realidad solo está destinado a un solo animal que son los perros, de repente los gatos, de rebote, pero no es animalista, no es totalmente inclusiva”.

El especialista señaló que además es necesario trabajar en verdaderas reformas animalistas que, además del incremento a la sanción, tomen en cuenta y analicen causas y si necesariamente las penas más duras impactarán en la disminución de los delitos.

“Ese es el tema importante a atender, porque es muy fácil decir, como político en campaña necesitamos penas más duras, que sea un delito grave, estoy de acuerdo en cierto sentido, pero también tenemos que entender desde dónde viene el origen del sistema, qué es lo que está buscando, ver si necesariamente penas más duras implican una reducción en este tipo de delitos, porque hay algunos estudios como política criminal que nos indican que no necesariamente penas más duras implican, como política social, que se disminuyan los delitos”.

Y añadió que en caso de que se endurezcan las penas, por lo menos estos aumentos deberían ser sustanciales.

Finalmente, señaló que las recientes firmas y compromisos pactados por los políticos dejaron fuera a los verdaderos animalistas que hay en la entidad, por lo que dijo, se trata solamente de un acto más entre políticos para la foto.

“Es la primera vez que vemos firmas de agendas animalistas, pero sin activistas, aquí no están las asociaciones más importantes, los rescatistas más importantes, activistas del estado, ninguno está, nosotros no las promovimos, nosotros no nos acercamos con los candidatos, no se acercaron ellos con nosotros, simplemente están entre propios políticos haciendo sus firmas para la foto, para las notas. Esas agendas que se están firmando en este periodo electoral, particularmente, no son promovidas en realidad por nadie que sea de la comunidad animalista”, concluyó.

