Afectados, 18 mil trabajadores estatales de educación por falta de recursos para promoción: SNTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Son un total de 18 mil los trabajadores estatales de la educación en Michoacán que se ven afectados ante la falta de recursos del Gobierno del Estado para promoción, así lo informó Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del SNTE.

En ese sentido, el líder magisterial insistió en el llamado a las autoridades educativas a considerar dentro de los presupuestos el recurso necesario para que las y los trabajadores de la educación puedan participar en estos procesos.

“Entonces mis compañeros de plaza estatal tienen razón en estar molestos, porque están parados, y hoy en los hechos se demuestra que en Michoacán hay trabajadores de primera y de segunda, porque el gobierno del estado no cumple con su obligación de equiparar los presupuestos que les permitan a los compañeros participar. Y estamos hablando de 18 mil trabajadores de la educación. Más aparte el personal de apoyo que no se puede promocionar, que ya fueron intendentes o que empezaron como secretarias, pero que hoy ya tienen una licenciatura y no pueden participar, porque el gobierno del estado no les dedica un solo centavo”, señaló .

Aunque no quiso referir de cuánto es el recurso que se requiere, Astudillo García señaló que se necesitan presupuestos permanentes porque los trabajadores, al ir participando en las promociones, adquieren un nuevo nivel presupuestal y se necesita sostener la plaza.

A la par, recordó que los trabajadores con plaza federal sí participan en las promociones, ya que se trata de recurso que viene etiquetado desde la federación a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Héctor Astudillo explicó que el gobierno del estado debe contemplar en su presupuesto estatal dicho recurso, sin embargo, pese a solicitar por escrito el recurso para promoción, la autoridad no ha hecho caso del llamado del magisterio.

“Desde el mes de octubre, cuando apenas se estaba autorizando el presupuesto federal, le solicitamos por escrito al gobierno del estado que se viera ese punto y el gobierno del estado nos contestó que el tema lo iba a atender la actual secretaria de Educación, que simplemente no atendió el tema”, concluyó el líder del SNTE en Michoacán.

RYE