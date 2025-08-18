Afectaciones en carretera Morelia–Tepalcatepec; habilitan rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La carretera Morelia–Tepalcatepec, en el tramo Cuatro Caminos–Apatzingán, presenta afectaciones graves debido al colapso de la carpeta asfáltica en el kilómetro 177+600, provocado por las intensas precipitaciones de los últimos días.

De acuerdo con reportes oficiales, se hundió la losa de concreto reforzado con una afectación aproximada de 3 metros de ancho, 1.5 metros de profundidad y 30 metros de largo.

Por seguridad, la circulación quedó cerrada en ambos sentidos, mientras autoridades habilitaron un paso alterno y se realizan labores coordinadas con Protección Civil y la Guardia Nacional.