Afectaciones en carretera Morelia–Tepalcatepec; habilitan rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La carretera Morelia–Tepalcatepec, en el tramo Cuatro Caminos–Apatzingán, presenta afectaciones graves debido al colapso de la carpeta asfáltica en el kilómetro 177+600, provocado por las intensas precipitaciones de los últimos días.
De acuerdo con reportes oficiales, se hundió la losa de concreto reforzado con una afectación aproximada de 3 metros de ancho, 1.5 metros de profundidad y 30 metros de largo.
Por seguridad, la circulación quedó cerrada en ambos sentidos, mientras autoridades habilitaron un paso alterno y se realizan labores coordinadas con Protección Civil y la Guardia Nacional.
Actualmente, se permite el tránsito con paso alterno por el acotamiento del cuerpo A, pero se exhorta a los conductores a atender las indicaciones viales y manejar con extrema precaución.
Como ruta alterna, en el sentido Cuatro Caminos–Apatzingán, el acceso es en el kilómetro 177+200 y la salida en el 178+100. En el sentido contrario, Apatzingán–Cuatro Caminos, el acceso se ubica en el 178+100 y la salida en el 177+300.
