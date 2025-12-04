Aeroméxico regresa a la Bolsa Mexicana de Valores con histórica colocación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aeroméxico celebró oficialmente su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este 4 de diciembre con el tradicional campanazo, marcando un hito para la aerolínea tras años de reestructuración y recuperación en el sector aéreo.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la BMV en la Ciudad de México, encabezada por el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, quien estuvo acompañado por miembros de su equipo directivo, socios, consejeros y autoridades financieras.

“Un nuevo capítulo para Aeroméxico”

“El regreso de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores es reflejo de nuestra recuperación y solidez en el mercado aéreo. [...] Gracias al trabajo de nuestros colaboradores, este objetivo se ha cumplido”, expresó Conesa durante su intervención.

Añadió que la empresa cierra el 2025 “escribiendo un nuevo capítulo”, con la vista puesta en aprovechar futuras oportunidades en los mercados internacionales.