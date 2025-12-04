Aeroméxico regresa a la Bolsa Mexicana de Valores con histórica colocación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aeroméxico celebró oficialmente su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este 4 de diciembre con el tradicional campanazo, marcando un hito para la aerolínea tras años de reestructuración y recuperación en el sector aéreo.
La ceremonia se realizó en las instalaciones de la BMV en la Ciudad de México, encabezada por el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, quien estuvo acompañado por miembros de su equipo directivo, socios, consejeros y autoridades financieras.
“El regreso de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores es reflejo de nuestra recuperación y solidez en el mercado aéreo. [...] Gracias al trabajo de nuestros colaboradores, este objetivo se ha cumplido”, expresó Conesa durante su intervención.
Añadió que la empresa cierra el 2025 “escribiendo un nuevo capítulo”, con la vista puesta en aprovechar futuras oportunidades en los mercados internacionales.
Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la BMV, Marcos Martínez Gavica, subrayó que este tipo de colocaciones fortalecen al ecosistema financiero del país:
“Aeroméxico demuestra que México cuenta con empresas capaces de atraer inversión global”.
La aerolínea mexicana regresó oficialmente al mercado accionario el pasado 6 de noviembre, bajo la clave de cotización AERO, luego de realizar una oferta pública mixta global que incluyó:
27,463,590 acciones en México a un precio de $35.34 pesos por acción
11,727,325 American Depositary Shares (ADS) en EE.UU. a $19.00 dólares por unidad
Los recursos obtenidos por la compañía se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo la ampliación y mantenimiento de su flota, así como mejoras en infraestructura que impacten la experiencia de sus pasajeros.
mrh