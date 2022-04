Advierte SEE a trabajadores no participar en cambios de adscripciones fuera de ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) hace un llamado a maestros y trabajadores de la educación en general a no dejarse engañar, y los invita a que no participen en procesos para el cambio de adscripciones fuera la ley, pues son nulos y en el corto, mediano y largo plazo afectan su estabilidad laboral y pone en riesgo su trabajo.

Informa que sólo los procesos emitidos por la Secretaría de Educación, con base en la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros tienen validez.