Adulto mayor resulta herido tras explosión por fuga de gas en Jacona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor resultó lesionado debido a una explosión e incendio ocasionado por acumulación de gas en su vivienda de la colonia El Alejandreño, donde también se generaron cuantiosos daños materiales.

Fue la mañana de este sábado, cuando vecinos reportaron a los números de emergencias un fuerte estallido en la calle Los Maguitos, lo que movilizó de inmediato a policías y personal de Protección Civil y Bomberos Municipales de Jacona.