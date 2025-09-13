Adulto mayor resulta herido tras explosión por fuga de gas en Jacona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor resultó lesionado debido a una explosión e incendio ocasionado por acumulación de gas en su vivienda de la colonia El Alejandreño, donde también se generaron cuantiosos daños materiales.
Fue la mañana de este sábado, cuando vecinos reportaron a los números de emergencias un fuerte estallido en la calle Los Maguitos, lo que movilizó de inmediato a policías y personal de Protección Civil y Bomberos Municipales de Jacona.
Sobre la emergencia se pudo establecer que el propietario del inmueble intentó prender el boiler para bañarse, sin percatarse de que había una fuga de gas en un tanque de 30 kilos y con la chispa se originó un flamazo seguido por una explosión.
El señor Francisco A., I., de 66 años de edad, resultó con quemaduras de primero y segundo grado en distintas partes del cuerpo, por lo que fue auxiliado por los paramédicos y canalizado a un nosocomio en una ambulancia de Protección Civil Municipal de Zamora.
Los vulcanos sofocaron el fuego y retiraron el cilindro que continuaba con fuga activa, siendo alertadas las autoridades competentes para realizar las investigaciones respectivas.
BCT