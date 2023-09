Adriana Hernández señala pendientes del gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el segundo informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez señaló dos temas que, a su consideración, todavía están pendientes por parte de la administración estatal.

Si bien, la priísta reconoció algunos de los logros por la administración bedollista, señaló la seguridad y la educación como los pendientes que no fueron reconocidos por el gobernador ante el Congreso del Estado.

Lo anterior al recordar que, en Michoacán la falta de profesores en algunas escuelas perjudica directamente a los alumnos.

"El gran pendiente que siguen teniendo con los michoacanos es la seguridad y la educación, porque si bien hoy ya no hay manifestaciones ni tomasen la vía pública por parte de ls maestros, hay muchos niños, niñas y adolescentes del estado que siguen sin tener clases por falta de maestros en las aulas y esto no se puede esconder ni se puede decir que no está pasando", mencionó para MIMORELIA.COM

No obstante, la diputada local destacó los apoyos económicos a mujeres con cáncer de mama y cervicouterino, así como a familias cuidadoras de niños y niñas con cáncer. Sin embargo, Hernández Íñiguez recordó que, la prioridad del Estado es garantizar los medicamentos y tratamientos para estos padecimientos: