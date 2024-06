Adriana Hernández propone iniciativa para evitar parálisis en Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el proceso electoral al menos una veintena de diputados y diputadas realizaron campañas en sus respectivos municipios y distritos, lo que generó una parálisis en el Congreso de Michoacán pues la LXXV Legislatura se limitó a sesionar una vez al mes -el mínimo establecido en la Ley Orgánica-, aunado a ello, se dio una inestabilidad política con las presentaciones de licencias y la omisión del parlamento para tomarle protesta a las suplencias.

Con el panorama anterior, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez presentó una iniciativa para reformar la Constitución de Michoacán y con ello evitar el trámite en comisiones de las licencias y suplencias.

La priísta recordó que el procedimiento para tomar protesta a las y los suplentes de los diputados es primero en la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, luego pasa a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y finalmente al Pleno del Congreso para su aprobación, trámite que dijo, retrasa el trabajo legislativo.

"Estoy sugiriendo que se modifique la ley para que no haya necesidad de que el Pleno apruebe la licencia de un diputado o una diputada, es decir, es mi derecho constitucional solicitar licencia en el momento en el que yo así lo determine y en ese momento ya tendrán que llamar a mi suplente a tomar protesta. Lo que yo busco es que no haya parálisis, que no haya pretextos para que políticamente se tome la decisión sobre un derecho que tiene cada uno de los diputados".

La iniciativa va dirigida al artículo 44 constitucional de Michoacán, de las facultades del Congreso, y que dice a la letra lo siguiente:

Artículo 44.

XXIV (...) En el caso de las licencias solicitadas por los diputados, el legislador únicamente se limitará a informar al Pleno sobre su separación del cargo y el lapso que habrá de durar ésta, sin que se requiera de dictamen o votación para que surta sus efectos. Llamando de inmediato a su suplente para la toma de protesta correspondiente".

Adriana Hernández confió en que la iniciativa sea probada antes de que termine la actual legislatura: