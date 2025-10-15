Adolfo Torres refuerza programa "Clandesti-No" para detectar y regularizar tomas clandestinas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la cultura del pago y garantizar un uso equitativo del agua potable, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), dirigido por Adolfo Torres Ramírez, ha intensificado las acciones del programa “Clandesti-No” durante el periodo de julio a octubre de 2025.

A través de este programa, el Ooapas ha fortalecido las labores de detección, inspección y regularización de tomas clandestinas en diferentes colonias de Morelia.

Durante este periodo se han visitado 26 colonias, donde se realizaron reinstalaciones, cortes, inspecciones, prórrogas e invitaciones a contratar formalmente el servicio de agua potable.