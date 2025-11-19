Adolfo Torres presenta el libro “Apaguemos la Narcocultura”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ‘Apaguemos la Narcocultura’ no solo es un libro, es un movimiento en el que todos nos tenemos que incluir (…)”, destacó Adolfo Torres Ramírez, exdiputado y actual director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).
La noche de este miércoles, Torres Ramírez presentó su libro Apaguemos la Narcocultura, obra que describió como parte de una estrategia para sensibilizar desde el hogar, las aulas y otros espacios sobre la influencia del crimen organizado en productos audiovisuales.
Explicó que el libro —disponible de forma gratuita en Amazon— surge a partir del contexto social actual, en el que existe un constante bombardeo de contenido en redes sociales, plataformas musicales y de entretenimiento relacionado con la narcocultura, lo que termina por normalizarse, detalló.
Asimismo, recalcó que un punto central de esta iniciativa se basa en la “no prohibición”, sino en fomentar el pensamiento crítico en infancias, juventudes y, en general, en toda la sociedad, para identificar este tipo de contenidos y comprender sus implicaciones en un país donde se vive un contexto de violencia.
Posteriormente, en entrevista para MiMorelia.com, Torres Ramírez indicó que el ejemplar es didáctico y está acompañado de distintas herramientas.
“Es un libro que también sirve como una guía para padres de familia y maestros. Son 100 páginas con un lenguaje muy didáctico; en cada capítulo vienen ejercicios para hacer en casa o con los niños”, destacó.
Además, mencionó que el libro se complementa con una página web (www.apaguemoslanarcocultura.com), donde se pueden consultar las guías y el enlace de descarga, además de que dicha estrategia se reforzará con conferencias dirigidas a padres de familia, jóvenes y docentes.
En la presentación también participaron Maya Morales, psicóloga clínica y esposa de Adolfo Torres; y Lorena Cortés Villaseñor, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Morelia.
Asimismo, asistieron funcionarios municipales y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien destacó el valor proactivo del libro.
“Lo que más me gustó de lo que presentaron es hacer un llamado a que todos participemos, porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo; el problema de nuestro país no se va a solucionar si no participamos todos (…)”, expresó.
