Adolfo Torres encabezó recorrido con encargados del orden en la Presa de Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Morelia, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó un recorrido en la Presa de Cointzio, acompañado por las y los encargados del orden de varias colonias de Morelia, con la finalidad de mantener informados a los habitantes de las colonias ubicadas al norponiente de la ciudad, y que conozcan las medidas preventivas que realiza el Ayuntamiento.

Adolfo Torres encabezó la visita a la Presa, acompañado por representantes de colonias como Carlos Salazar, Prados Verdes, Tres Puentes, Ejidal Tres Puentes, Torre Molinos, Rinconada del Valle, y Rector Hidalgo, entre otras. En este encuentro, reafirmó el compromiso del Alcalde, de mantener cercanía y diálogo constante con la ciudadanía, para informar oportunamente sobre las acciones que se realizan en esta temporada de lluvias.