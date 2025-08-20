Adolescente desaparecida en Juárez, Michoacán, es localizada; la FGE cierra investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), localizó a una adolescente que había sido reportada como desaparecida el pasado martes, en la colonia Centro del municipio de Juárez.
El día 6 de agosto del presente año, M.G. M., de 15 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Centro, sin que se tuviera información sobre su destino, desconociéndose desde ese momento su paradero, por lo que se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro.
Por lo anterior, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, activó los protocolos de búsqueda y localización establecidos en la Alerta Amber y se emprendieron tareas de búsqueda en distintos puntos de esta entidad.
Durante las investigaciones, se logró localizar al adolescente, por lo que fue presentada ante el agente del Ministerio Público para su certificación médica; ahí manifestó que la causa de su ausencia fue por motivos personales, dándose por terminada la investigación.
La FGE refrenda su compromiso de salvaguardar los derechos de la niñez michoacana.
