Adolescente desaparecida en Juárez, Michoacán, es localizada; la FGE cierra investigación

Por lo anterior, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, activó los protocolos de búsqueda y localización establecidos en la Alerta Amber y se emprendieron tareas de búsqueda en distintos puntos de esta entidad.

Durante las investigaciones, se logró localizar al adolescente, por lo que fue presentada ante el agente del Ministerio Público para su certificación médica; ahí manifestó que la causa de su ausencia fue por motivos personales, dándose por terminada la investigación.

La FGE refrenda su compromiso de salvaguardar los derechos de la niñez michoacana.

mrh