Administración de Yarabí Ávila robustece Contraloría de la UMSNH; mayor transparencia y eficiencia, el objetivo

La rectora Yarabí Ávila indicó que como parte de las reformas que se realizaron en la casa de estudios se fortaleció esta área que es fundamental en la UMSNH, ya que uno de los ejes rectores de su gestión es la transparencia. “La honestidad debe estar presente en el actuar de cada una de las servidoras y servidores públicos nicolaitas, todas y todos tenemos una gran responsabilidad y la debemos ejercer con un gran compromiso con nuestra Universidad”, enfatizó.

Por su parte, la contralora Andrea Farías Olvera, precisó que, el robustecer la instancia a su cargo tiene definitivamente un impacto positivo para la comunidad universitaria, puesto que pone a la UMSNH a la vanguardia en este ámbito, al referir que con ello la Contraloría cuenta con órganos que son independientes y sustanciadores.

“Nos da la tranquilidad de que cualquier servidor o servidora pública de la Universidad que cometa alguna falta cursará las sanciones que ameriten y evidentemente el proceso que éste requiera. Nosotros tenemos de manera muy puntual las instrucciones de la rectora Yarabí Ávila de hacer valer nuestra normativa y esto se genera a través de estos mecanismos que nos dan los Departamentos”, sostuvo.