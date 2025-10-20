¡Adiós altar monumental! Tacámbaro apostará por la gran ofrenda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 9 años, Tacámbaro dice adiós al altar monumental de aproximadamente 140 metros que se colocaba en la calle Abasolo, mejor conocida como “la calle de los escalones”, luego de que la autora, Melina Pérez Vélez Hernández, tomara la decisión de no colocarlo; hoy se apuesta por mostrar las tradiciones y cultura de la región a través de la gran ofrenda.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, Tacámbaro llevará a cabo la “Noche de Ánimas 2025”, anunció la directora de Turismo y Cultura, Erika Alejandra Ávila.

En conferencia de prensa, refirió que la Feria del Pan y del Atole engalanarán las actividades del festival, donde se busca impulsar la primera edición de la gran ofrenda tacambarense.