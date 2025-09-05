Adeuda AMANC 900 unidades de sangre; poco a poco disminuye, pero siempre habrá, dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán tiene un adeudo de 900 unidades ante el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), informó el presidente del Patronato, David Gutiérrez González, al precisar que poco a poco se ha disminuido la deuda, pero que será una constante de todos los años.
En entrevista, indicó que la asociación civil atiende un promedio de 200 infancias y sus familias provenientes de Guanajuato, Guerrero y del interior de Michoacán, principalmente de los municipios de Uruapan, Zamora, Tacámbaro y, últimamente, Morelia.
Desde un espacio donde dormir hasta conseguir medicamentos, la realización de estudios, alimentación y educación son alguno de los servicios que se proporcionan a los pacientes y sus familias, dijo, al precisar que también es la búsqueda de donadores de sangre.
En ese tenor, refirió que desde hace 21 años hay un adeudo con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de 900 unidades para los menores que se atienden en AMANC, de los cuales se ha disminuido a 450 por las donaciones que han incrementado en los últimos años.
Sin embargo, reconoció que el tema siempre estará, porque no se logra conseguir a todos los voluntarios que se requieren para la donación de sangre, además de que la petición de sangre es una constante que cada día incrementan las solicitudes.
"Tenemos un adeudo de 900 unidades de sangre por los 200 pequeños; se ha ido acumulando por los años. Hoy, hemos dado la mitad con las donaciones, porque queremos que las familias se preocupen por atenderse, seguir su tratamiento y curarse de la enfermedad", puntualizó.
Mencionó que un pequeño requiere de hasta 10 unidades de sangre por cada intervención; hay niños, comentó, que llegan a ocupar hasta 90 unidades. Por jornada de donación, refirió, se piden mínimo 50 personas, pero que son insuficientes ante la demanda existente por parte de las familias de los pacientes, toda vez que 500 unidades, dijo, se requieren de 700 personas.