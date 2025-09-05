Adeuda AMANC 900 unidades de sangre; poco a poco disminuye, pero siempre habrá, dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán tiene un adeudo de 900 unidades ante el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), informó el presidente del Patronato, David Gutiérrez González, al precisar que poco a poco se ha disminuido la deuda, pero que será una constante de todos los años.

En entrevista, indicó que la asociación civil atiende un promedio de 200 infancias y sus familias provenientes de Guanajuato, Guerrero y del interior de Michoacán, principalmente de los municipios de Uruapan, Zamora, Tacámbaro y, últimamente, Morelia.

Desde un espacio donde dormir hasta conseguir medicamentos, la realización de estudios, alimentación y educación son alguno de los servicios que se proporcionan a los pacientes y sus familias, dijo, al precisar que también es la búsqueda de donadores de sangre.