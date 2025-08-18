Adelanta Carreño Sosa postura de MC en foros sobre la reforma electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, adelantó parte de la postura que su partido planteará en relación con la reforma electoral, haciendo hincapié en la necesidad de defender la autonomía y el presupuesto de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Carreño Sosa explicó que el tema se comenzará a discutir a nivel nacional en MC el próximo 28 de agosto, en una plenaria nacional del partido, y previamente con su compañera de bancada, Grecia Jenifer Aguilar Mercado.

El legislador señaló que, a título personal, ha estado dialogando con diversos actores políticos y de la vida pública, pues considera fundamental construir un frente común, tanto político como ciudadano, en defensa de la autonomía electoral.

Carreño Sosa advirtió que, si bien Morena cuenta con el 49% de las intenciones de voto, esto representa solo el 25% del electorado, dado que la participación ciudadana se ubica en torno al 50%. En ese sentido, consideró crucial invitar a la ciudadanía a activarse y generar propuestas que defiendan cuestiones no negociables, como la autonomía de los OPLEs.

"Creo que lo que tenemos que hacer es difundir, platicar con los medios, exponer el tema, invitar a la ciudadanía a que nos activemos, que generemos una propuesta y que generemos cuestiones que no son discutibles. Por eso les decía al inicio: no es negociable y no puede ser negociable el tema de la autonomía y, por ende, presupuestal del Instituto Nacional Electoral y de los OPLEs. Eso tiene que ser el mínimo indispensable que todos tenemos que defender, y que tendrá que defender también el oficialismo", sentenció Carreño Sosa.

rmr