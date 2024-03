Acuerdan PRI y PAN candidatura común en Sahuayo

“Quiero reconocer la generosidad de Manuel Gálvez Sánchez de buscar construir cediendo, poniendo en la mesa de la negociación política los espacios que vale nuestro partido, el Revolucionario Institucional, solo así se puede construir, porque no podemos construir usando como ensamble la soberbia, no podemos construir usando como pegamento la ambición de busca someter al partido político con el que se busca construir, si no hay disposición, si no hay sensibilidad y si no hay humildad, no se puede construir”, dijo.