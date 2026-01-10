Acuerdan Michoacán y Guanajuato reforzar esquema de seguridad en región interestatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad entre Michoacán y Guanajuato y fortalecer las estrategias conjuntas para mejorar la capacidad de respuesta en la región interestatal, autoridades de ambos estados sostuvieron una reunión de trabajo.

En el encuentro, desarrollado en el C5 de Silao, participaron el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina y su homólogo de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, quienes acordaron estrechar la colaboración operativa y el intercambio de información entre ambas corporaciones.