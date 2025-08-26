Acuerdan INE y Comisión Presidencial para la Reforma Electoral trabajo conjunto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la sede de la Secretaría de Gobernación, consejeras y consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvieron una reunión de trabajo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Los asistentes manifestaron coincidencias en esta primera reunión, entre las que destaca una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano, así como su compromiso y responsabilidad en los trabajos que se realizarán.

Se acordó crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a los temas, así como un listado de contenidos electorales específicos a analizar.

En el encuentro, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, acompañada de las y los consejeros, sostuvo que el INE está comprometido en aportar datos técnicos y operativos.

Estableció que al INE le ocupa la parte técnica y operativa de los procesos electorales y debe dar a los ciudadanos la confianza de que lo que se establezca en la reforma electoral se puede operar con garantía.

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, así como sus integrantes: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En la biblioteca de la Secretaría de Gobernación, también se contó con la presencia de las consejeras Rita Bell López Vences, Claudia Zavala Pérez, Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Martín Faz Mora, Jorge Montaño Ventura, Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona, así como de la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.