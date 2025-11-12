Acuerda Bedolla con transportistas, condonaciones y descuentos para el Buen Fin

Compartió que los descuentos y condonaciones se harán durante los días del Buen Fin, además de que se incorporará a la Ley de Ingresos del estado, que las licencias de chofer sean equiparables en costos a las de conductor.

El gobernador también compartió que como parte del sistema integrado de transporte para Morelia que comprende el teleférico y el metrobús, se contempla la modernización de unidades del servicio público urbano, suburbano y combis.

Y enfatizó que este gran proyecto de movilidad para Morelia no le quitarán las concesiones a nadie ya que el objetivo es consolidar, junto con los transportistas, una mejor movilidad para los morelianos.