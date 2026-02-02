Acuaférico de Morelia, listo para operar; solo falta conexión eléctrica de CFE

Por Daire Zúñiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Solo falta la conexión de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poner en funcionamiento los motores instalados en el Acuaférico de Morelia, informó el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez.

En entrevista para este medio de comunicación, el funcionario municipal detalló que la obra civil e infraestructura están terminadas, por lo que se estima que en la primera semana de febrero se realicen las pruebas finales. Se espera que, con la energía eléctrica funcionando, los motores puedan comenzar a operar.

“Estamos terminando las pruebas… Ya con los motores funcionando al 100 por ciento, es un tema de la Comisión Federal de Electricidad que esperamos se resuelva pronto”.

Torres Ramírez recordó que, con este sistema hidráulico, se podrá trasladar el agua del sur y poniente de Morelia hasta la parte oriente, donde —según el funcionario— es importante atender el abastecimiento de dicho recurso, particularmente en la zona de salida a Charo.

Explicó que este sistema permitirá distribuir el agua a las colonias en las que las principales fuentes de abastecimiento son pozos que no permiten un suministro suficiente para los habitantes.

El director del OOAPAS compartió en entrevista que la cifra total de inversión para esta obra ronda los 350 millones de pesos.

Finalmente, indicó que dicha infraestructura será la base para distribuir el agua en nuevas obras públicas, como la planta potabilizadora que se proyecta en Cointzio.

SHA