🚨Actualización vial: apertura de vialidades y desvíos importantes en Michoacán

La circulación se reabre en ambos sentidos de la Carretera Tangamandapio - Chavinda, con precauciones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido nuevos informes viales en torno a las condiciones de circulación en diversos tramos de la Red Carretera Federal, destacando desvíos temporales y aperturas de vialidades tras las recientes manifestaciones.

El C5 Michoacán informó que, a partir de este momento, se ha reabierto la circulación en ambos sentidos de la Carretera Tangamandapio - Chavinda, permitiendo así el paso vehicular en esta importante vía.

Desvío en la Autopista Atlacomulco-Maravatío

Se informa que en el tramo de la Autopista Atlacomulco-Maravatío (sentido hacia Maravatío), el tránsito está siendo desviado en el km 133, hacia Tlalpujahua, debido a bloqueos más adelante en la vía. Este desvío afecta el paso habitual y obliga a los conductores a tomar la Carretera Estatal.

Afortunadamente, las casetas Contepec y Atlacomulco permanecen libres, permitiendo que los vehículos puedan continuar con el recorrido sin mayores complicaciones en esos puntos.

🚧 Apertura de vialidades

La SICT también ha confirmado que en otros puntos importantes las vialidades se han reabierto después de los bloqueos:

  1. Autopista México-Cuernavaca:
    Tras el retiro de manifestantes, el tránsito fue restaurado.

  2. Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México:
    El tramo Sanctorum ha sido abierto, con circulación fluida.

  3. Entronque León-Salamanca:
    Ambas vialidades operan con normalidad, aunque se recomienda conducir con precaución.

  4. Los Reyes México-Zacatepec (Puebla - Calpulalpan-Sanctorum Km 71+200):
    Los bloqueos se levantan cada 30 minutos, lo que ha permitido una circulación más fluida.

⚠️ Recomendaciones

La SICT hace un llamado a la ciudadanía a estar atenta a las actualizaciones y a seguir las indicaciones viales. También se recomienda respetar los límites de velocidad y manejar con precaución, ya que algunas vialidades continúan siendo afectadas por manifestaciones y desvíos inesperados.

🌐 Mantente informado

Es esencial que los conductores se mantengan al tanto de las condiciones viales a través de las redes sociales de la SICT y CAPUFE, donde se compartirán las actualizaciones más recientes.

