🚨Actualización vial: apertura de vialidades y desvíos importantes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido nuevos informes viales en torno a las condiciones de circulación en diversos tramos de la Red Carretera Federal, destacando desvíos temporales y aperturas de vialidades tras las recientes manifestaciones.
El C5 Michoacán informó que, a partir de este momento, se ha reabierto la circulación en ambos sentidos de la Carretera Tangamandapio - Chavinda, permitiendo así el paso vehicular en esta importante vía.
Se informa que en el tramo de la Autopista Atlacomulco-Maravatío (sentido hacia Maravatío), el tránsito está siendo desviado en el km 133, hacia Tlalpujahua, debido a bloqueos más adelante en la vía. Este desvío afecta el paso habitual y obliga a los conductores a tomar la Carretera Estatal.
Afortunadamente, las casetas Contepec y Atlacomulco permanecen libres, permitiendo que los vehículos puedan continuar con el recorrido sin mayores complicaciones en esos puntos.
La SICT también ha confirmado que en otros puntos importantes las vialidades se han reabierto después de los bloqueos:
Autopista México-Cuernavaca:
Tras el retiro de manifestantes, el tránsito fue restaurado.
Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México:
El tramo Sanctorum ha sido abierto, con circulación fluida.
Entronque León-Salamanca:
Ambas vialidades operan con normalidad, aunque se recomienda conducir con precaución.
Los Reyes México-Zacatepec (Puebla - Calpulalpan-Sanctorum Km 71+200):
Los bloqueos se levantan cada 30 minutos, lo que ha permitido una circulación más fluida.
La SICT hace un llamado a la ciudadanía a estar atenta a las actualizaciones y a seguir las indicaciones viales. También se recomienda respetar los límites de velocidad y manejar con precaución, ya que algunas vialidades continúan siendo afectadas por manifestaciones y desvíos inesperados.
Es esencial que los conductores se mantengan al tanto de las condiciones viales a través de las redes sociales de la SICT y CAPUFE, donde se compartirán las actualizaciones más recientes.
SHA