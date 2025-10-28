🚨Actualización vial: apertura de vialidades y desvíos importantes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido nuevos informes viales en torno a las condiciones de circulación en diversos tramos de la Red Carretera Federal, destacando desvíos temporales y aperturas de vialidades tras las recientes manifestaciones.

El C5 Michoacán informó que, a partir de este momento, se ha reabierto la circulación en ambos sentidos de la Carretera Tangamandapio - Chavinda, permitiendo así el paso vehicular en esta importante vía.