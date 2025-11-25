Actualización: Sube a 5 la cifra de muertos tras choque de patrulla de la GN en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- A cinco aumentó el número de personas fallecidas tras un aparatoso accidente vehicular registrado la mañana del pasado domingo en la cabecera municipal de Zamora. En el percance estuvieron involucrados una patrulla de la Guardia Nacional (GN), dos camionetas particulares, una motocicleta y una bicicleta.
De acuerdo con reportes de autoridades policiales, el hecho tuvo lugar sobre la avenida Francisco I. Madero Norte, en la intersección con la calle Santiago, a la altura de la colonia La Florida, justo en el punto donde se encuentra el puente peatonal Palo Alto.
Testimonios preliminares señalan que la unidad de la Guardia Nacional circulaba a alta velocidad, con códigos encendidos, en dirección hacia el Centro Comercial Sentura. Al llegar al cruce mencionado, impactó una Jeep Grand Cherokee color verde oscuro, la cual fue proyectada contra una motocicleta y una camioneta roja.
Después del impacto, la patrulla continuó su trayectoria, atropelló a un ciclista y terminó siniestrada en las inmediaciones del Residencial Monarca. En el lugar fallecieron una mujer y dos menores de edad, integrantes de una misma familia.
Un adulto más fue trasladado a un hospital, pero murió horas después a causa de las lesiones. En cuanto a los seis elementos de la Guardia Nacional que viajaban en el vehículo oficial, todos fueron hospitalizados, al igual que el ciclista.
El menor Dylan Gilbran H., de 5 años de edad, fue llevado de urgencia a una clínica local. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado vía aérea a Morelia y posteriormente al Hospital del IMSS en Charo, donde falleció la tarde de este martes, informaron fuentes cercanas al caso.
Las autoridades competentes ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que deriven del incidente.
mrh