Actualización: Sube a 5 la cifra de muertos tras choque de patrulla de la GN en Zamora

Testimonios preliminares señalan que la unidad de la Guardia Nacional circulaba a alta velocidad, con códigos encendidos, en dirección hacia el Centro Comercial Sentura. Al llegar al cruce mencionado, impactó una Jeep Grand Cherokee color verde oscuro, la cual fue proyectada contra una motocicleta y una camioneta roja.

Después del impacto, la patrulla continuó su trayectoria, atropelló a un ciclista y terminó siniestrada en las inmediaciones del Residencial Monarca. En el lugar fallecieron una mujer y dos menores de edad, integrantes de una misma familia.

Un adulto más fue trasladado a un hospital, pero murió horas después a causa de las lesiones. En cuanto a los seis elementos de la Guardia Nacional que viajaban en el vehículo oficial, todos fueron hospitalizados, al igual que el ciclista.