🚨 Actualización de Bloqueos en la Maravatio-Zapotlanejo: retenciones y medidas de atención

Morelia, Michoacán – La autopista Maravatio-Zapotlanejo continúa presentando importantes bloqueos y retenciones en varias plazas de cobro. Las autoridades del Centro SICT Michoacán han emitido un reporte actualizado sobre los cierres en las siguientes plazas: Vista Hermosa, Ecuandureo, Panindícuaro y Zinapécuaro. A continuación, los detalles más relevantes:

Plaza de Cobro Vista Hermosa (km 390)

Situación: Bloqueo total en ambos sentidos de la vía troncal, sin reportarse retenciones significativas de vehículos.

Plaza de Cobro Ecuandureo (km 360)

Situación: Continúa el bloqueo total en ambos sentidos por la vía troncal.

Retenciones:

Cuerpo A (sentido Zapotlanejo): Hasta 4 km de retención. Cuerpo B (sentido Maravatio): Retención de 800 metros.



Medidas de atención: Ambulancias y personal de la concesión realizan recorridos constantes para ofrecer atención médica, agua, galletas y papel sanitario. Además, se han habilitado dos retornos provisionales para facilitar el paso de vehículos particulares con familias.

Vehículos estimados en retención: 497 (ambos sentidos).

Plaza de Cobro Panindícuaro (km 307)

Situación: Bloqueo total en ambos sentidos A y B (ZAPO-MAR).

Retenciones:

Cuerpo A (sentido Zapotlanejo): Hasta 3 km de retención. Cuerpo B (sentido Maravatio): Sin filas.



Medidas de atención: Personal y ambulancia de la concesión están realizando recorridos para proporcionar atención médica y suministros.

Vehículos estimados en retención: 249 (ambos sentidos).

Plaza de Cobro Zinapécuaro (km 202)

Situación: Bloqueo total en ambos sentidos A y B (ZAPO-MAR).

Retenciones:

Cuerpo A (sentido Zapotlanejo): Hasta 37 km de retención (del km 202 al km 165). Cuerpo B (sentido Maravatio): Hasta 23 km de retención (del km 225 al km 202). Salida bloqueada: Debido a tractocamiones en fila en el Entronque Maravatío (km 165).



Medidas de atención: Se han habilitado 6 retornos provisionales para facilitar el desahogo de vehículos particulares con familias.

Vehículos estimados en retención: 3,749 (ambos sentidos).

Resumen y Recomendaciones

En total, se registran 10,193 vehículos retenidos en ambos sentidos. Se recomienda a los conductores tomar provisiones para sus tiempos de traslado, seguir las indicaciones viales, respetar los límites de velocidad y conducir con precaución.

