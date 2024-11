Actual legislatura sin quejas de violencia sexual en buzones naranjas: Magaña de la Mora

No tenemos conocimiento -de denuncias- desde el inicio que se instaló esta legislatura, pero no soslayamos que esto exista y no vamos a esperar a que exista, lo que hacemos es ir más allá de un solo buzón donde recibamos una queja, se implementa en esta estructura, en estos edificios para que quienes se sientan vulneradas en su seguridad encuentren en un lugar seguro, creo que es ir mucho más allá que lo que se pretendía con anticipación"

Juan Antonio Magaña de la Mora