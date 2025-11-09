Activan Plan ‘Paricutín’ en Michoacán: así es el despliegue contra el crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció el despliegue de más de 10 mil 500 elementos como parte del Plan de Operaciones “Paricutín”, con el objetivo de combatir la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto en el estado.

El plan tiene como propósito evitar la entrada y salida de grupos delictivos, contener homicidios dolosos y facilitar las actividades cotidianas de la población, mediante un esquema de coordinación interinstitucional con autoridades federales, estatales y municipales. El concepto operativo también contempla el respeto a los derechos humanos y la generación de inteligencia táctica en zonas prioritarias.

A partir de este lunes, 1,980 elementos de refuerzo llegarán a Michoacán, lo que representa un total de 10,506 militares, guardias nacionales y policías en operaciones estratégicas, incluidas tareas de contención y vigilancia.