Activa la operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan: SSP

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).-La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó la operatividad que se mantiene en el municipio de Uruapan con el objetivo de salvaguardar la tranquilidad de los pobladores y frenar las actividades ilicitas.

Este día el titular de la SSP supervisó el esquema preventivo que realizan los elementos de la Guardia Civil en esta demarcación, a efecto de fortalecer los sistemas de vigilancia y disuadir los delitos de alto y bajo impacto.