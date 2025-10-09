Activa la operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan: SSP

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).-La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó la operatividad que se mantiene en el municipio de Uruapan con el objetivo de salvaguardar la tranquilidad de los pobladores y frenar las actividades ilicitas.
Este día el titular de la SSP supervisó el esquema preventivo que realizan los elementos de la Guardia Civil en esta demarcación, a efecto de fortalecer los sistemas de vigilancia y disuadir los delitos de alto y bajo impacto.
De esta manera en diversos cuadrantes y con la coordinación del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, se conformaron diversos despliegues operativos en la demarcación y sus localidades, con el fin de garantizar el orden público.
A su vez, se cuenta con las labores que realiza el personal del subcentro del C5 Michoacán en Uruapan, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, para complementar los trabajos interinstitucionales y atender los llamados que efectúe la ciudadanía en las líneas de emergencias.
mrh