Actúa FGE conforme a protocolo estatal para concretar donación de órganos de ciudadano uruapense

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en estricto apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, emitió el dictamen de no inconveniente que permitió la donación de órganos de Luis Manuel S., quien falleció en el Hospital Regional de Uruapan.

El hombre, de 36 años y originario de dicho municipio, fue ingresado el pasado 11 de enero a ese nosocomio tras sufrir un accidente en motocicleta, donde perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Una vez certificada la muerte cerebral, personal del hospital notificó tanto a la Fiscalía como a los familiares del paciente sobre la posibilidad de llevar a cabo el proceso de donación de órganos, lo cual fue aceptado. Derivado de ello, un equipo multidisciplinario de la FGE acudió al hospital para realizar las diligencias legales y técnicas necesarias, autorizándose la donación de ambos riñones.

La FGE reconoció la sensibilidad y voluntad de la familia del donador, así como la coordinación efectiva entre las instituciones de salud y procuración de justicia, que permitió garantizar un proceso transparente, ético y con plena certeza jurídica.

El Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el Sistema Penal Acusatorio tiene como objetivo establecer mecanismos claros de coordinación interinstitucional que aseguren la legalidad en los procesos de extracción, además de fomentar una cultura de solidaridad que contribuya a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónico-degenerativas.

