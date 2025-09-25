Acompañará Semigrante a familia de Silverio Villegas en demanda contra la policía federal de EU

De acuerdo con la Semigrante, la tarde de este jueves llegará el cuerpo a la Loma de Chupio, municipio de Irimbo, donde será velado por sus familiares; este viernes se le dará sepultura.

En entrevista para MIMORELIA.COM, confirmó que el cuerpo llegó a las 5:10 horas de este jueves al Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, y fue la Cancillería quien absorbió los gastos del vuelo de Estados Unidos a México; mientras que de Guadalajara a Irimbo será por parte del Gobierno de Michoacán.

Señaló que en días pasados se acudió a Chicago, donde se tuvo comunicación con los papás y un hermano de Silverio, con quienes se coordinaron para ver el tema del traslado y repatriación del cuerpo.

Una de las peticiones fue contar con el acompañamiento por parte de la dependencia en la demanda en contra de la Policía Federal de Estados Unidos, dijo, toda vez que hay pruebas de que Silverio no arrastró al agente federal como se mencionó al inicio.

Comentó que la demanda es a través de un despacho privado, el cual está reuniendo todas las evidencias posibles para que haya justicia, toda vez que no se puede permitir que el asesinato de un migrante quede impune.

rmr