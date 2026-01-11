Acompaña Vicente Gómez a los Reyes Magos en convivencias en el distrito XIX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para apoyar a las familias de la región y para continuar con la tradición del Día de Los Reyes Magos, se entregaron juguetes niñas y niños en Turicato y la localidad de Cahulote de Santa Ana, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, dio a conocer que como cada año y como parte de las actividades dirigidas a la niñez, se realiza la entrega de juguetes, la Cabalgata de Los Reyes Magos y la partida de la rosca en las localidades y municipios del Distrito.