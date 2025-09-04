Acelerador lineal y Pet Scan, tecnología de precisión contra el cáncer: SSM

El PET Scan, por su parte, es una herramienta de diagnóstico por imagen que proporciona información metabólica y funcional del cuerpo a nivel celular, al combinar la tecnología PET con la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Permite a los médicos, detectar el cáncer en sus etapas iniciales, evaluar la extensión de la enfermedad, determinar si un tratamiento está funcionando e identificar la recurrencia del cáncer.