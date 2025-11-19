Acciones del Órgano de Administración Judicial consolidan bases para la implementación del CNPCyF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, reconoció el trabajo realizado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) durante los últimos dos meses, destacando que, mediante jornadas extenuantes y con el apoyo del personal administrativo, se puso en marcha el funcionamiento de todas las 16 salas regionales en Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro de una manera transparente, honesta y sin necesidad de solicitar ampliaciones presupuestales.

Señaló además que se logró que la plantilla de personal estuviera al 100%, un reto significativo que permitió generar economías y declinar la solicitud de ampliación en el capítulo mil, relativo al personal. Esta reorganización también ha brindado claridad sobre las necesidades del Poder Judicial y permitirá fortalecer juzgados y salas con más equipo, priorizando las áreas con mayor carga de trabajo, como la primera instancia.