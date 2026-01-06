Accidentes en motocicletas superan los 5 mil en 2025: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cerró el 2025 con más de 5 mil accidentes en motocicleta, lamentó el coordinador Estatal del Programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), José Antonio Vidales Sánchez.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que hoy existe un incremento considerable, toda vez que los motociclistas no miden el peligro de lo que implica la velocidad y no traer el equipamiento básico de protección.

El no traer un casco con al menos una de las dos certificaciones mundiales para que sea de calidad, la chamarra con protección y demás indumentaria, dijo, son necesario para amortiguar los daños que puede tener un motociclista al momento de un accidente; el casco, dijo, protege de lesiones graves, más cuando el 80 por ciento de estas son en la cabeza.

Asimismo, los raspones en brazos, rodilla o cualquier parte del cuerpo, inclusive perder piel y afectar el hueso, o de una extremidad, son los riesgos en los accidentes de motocicleta.

"Sí tenemos un incremento de accidentes en motociclistas, porque el parque de motociclistas se ha incrementado y muchas veces los motociclistas no miden el peligro de lo que implica no traer equipamiento básico", dijo.

BCT