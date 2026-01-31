Accidente en caseta de Zinapécuaro dejó un herido; habría fallado el sistema de frenos del tráiler

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler con rótulos de la empresa Autotransportes De Real, al cual presuntamente le fallaron los frenos, se estrelló contra la parte trasera de un tractocamión nodriza que transportaba varios vehículos sobre la autopista México–Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el incidente dejó una persona herida y provocó múltiples daños materiales.

El aparatoso accidente se registró la tarde de este sábado 31 de enero de 2026, aproximadamente en el kilómetro 202+256, a la altura de la caseta de cobro de Zinapécuaro, según informaron autoridades policiales y personal del C5 Michoacán.

El tráiler involucrado quedó prácticamente destrozado y dañó uno de los dos remolques cargados con automóviles de la unidad nodriza. La situación fue reportada al número de emergencias.