Accidente con GN que dejó 5 muertos será investigado por homicidio culposo: edil de Zamora

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el edil detalló que la FGR abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, lesiones y daños a las cosas derivado de los hechos, y que las autoridades federales ya realizan las diligencias correspondientes.

“Hemos respetado las diligencias propias de estas autoridades que están investigando, como la Fiscalía General de la República, quien está llevando el caso de este terrible accidente. Abrieron una carpeta de investigación por homicidio culposo, lesiones y daños a las cosas”, expresó.

El alcalde indicó que la Guardia Nacional cuenta con servicios médicos y de seguridad social, y que ha estado en contacto con las autoridades locales para dar seguimiento a lo ocurrido. Además, señaló que el gobierno municipal y estatal han estado coordinados para brindar atención a las víctimas.