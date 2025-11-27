Accidente con GN que dejó 5 muertos será investigado por homicidio culposo: edil de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del accidente vial ocurrido el pasado domingo en el que se vio involucrada una patrulla de la Guardia Nacional (GN) y donde cinco personas fallecieron, incluidos menores de edad.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el edil detalló que la FGR abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, lesiones y daños a las cosas derivado de los hechos, y que las autoridades federales ya realizan las diligencias correspondientes.
“Hemos respetado las diligencias propias de estas autoridades que están investigando, como la Fiscalía General de la República, quien está llevando el caso de este terrible accidente. Abrieron una carpeta de investigación por homicidio culposo, lesiones y daños a las cosas”, expresó.
El alcalde indicó que la Guardia Nacional cuenta con servicios médicos y de seguridad social, y que ha estado en contacto con las autoridades locales para dar seguimiento a lo ocurrido. Además, señaló que el gobierno municipal y estatal han estado coordinados para brindar atención a las víctimas.
“La Guardia Nacional tiene seguridad social, atención médica y con sus mandos han estado dando seguimiento puntual. También hemos mantenido comunicación con los ciudadanos civiles afectados, con el fin de ayudar y apoyar su atención”, añadió Soto.
Sobre el motivo del desplazamiento de la patrulla que participó en el accidente, el edil explicó que respondían a un reporte de personas armadas en una zona comercial.
“Iban a un llamado a una plaza comercial que está al norte de la ciudad de Zamora. Tres personas con armas cortas y largas fueron detenidas, y se aseguraron las armas. Todo se logró porque también iban acompañados de la policía municipal y otras autoridades dentro del programa de Blindaje Michoacán”, apuntó.
El accidente ocurrió sobre la avenida Francisco I. Madero Norte, a la altura de la colonia La Florida. La unidad de la GN impactó contra una camioneta familiar, una motocicleta y otro vehículo particular. Como resultado, cinco integrantes de una familia originaria de Uruapan perdieron la vida. Las investigaciones continúan.
rmr