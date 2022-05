Acceso a la salud cada vez más lejos de Jacona y Zamora: Antorcha Campesina

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a las carencias en el sistema de salud del país, familias organizadas en el Movimiento Antorchista de Jacona, denunciaron que cada vez es más difícil atenderse en los hospitales de gobierno, pues faltan medicamentos y ante la ausencia del Seguro Popular, mucha de la atención para enfermedades dejó de ser gratuita.

En este sentido, Leticia Arroyo Vilches, líder de Antorcha en la región declaró que: “En la actualidad el acceso a la salud pública ya no es tan fácil, todo esto debido a que los recursos que se brindan por parte del gobierno federal a este rubro no son los suficientes y por lo tanto no existen maneras de poder tener una buena atención sino es con un enorme gasto económico por parte de los mexicanos”.

Expuso que entre tantos casos que hay a diario, está el de una familia de escasos recursos que tiene internada a su hija, menor de edad, en el hospital regional de Zamora, y al no tener la posibilidad de solventar los gastos para su tratamiento médico, se buscó la posibilidad de ser apoyados por parte del Ayuntamiento desde diciembre del 2021, pero “después de casi seis meses no ha habido respuesta alguna, lo cual nos demuestra una vez más que en Morena no están para apoyar a los más necesitados”, recalcó la líder.

Por su parte Alejandro Ramírez, líder del antorchismo local expresó que en Jacona y en el país, cada vez más mexicanos se dan cuenta que el gobierno de López Obrador no está para apoyar el pueblo, sino solo para atender sus propios intereses, mientras la desigualdad y pobreza siguen creciendo.

EA