Acceso a balnearios de Huandacareo, ¡quedará como nuevo!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) lleva a cabo la rehabilitación de la calle Lázaro Cárdenas, conocida popularmente como la calzada de acceso a los principales balnearios, una infraestructura vial estratégica en la cabecera municipal de Huandacareo.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, señaló que esta obra beneficiará directamente a 6 mil 689 habitantes de la región. Además, resaltó que dicha vía es de gran importancia para la economía local, ya que el turismo constituye la principal actividad económica para sus habitantes.

Durante la supervisión de la obra, el funcionario estatal precisó que los trabajos comprenden cerca de un kilómetro de longitud, donde se sitúan comercios de artículos para natación, hoteles, restaurantes y parques acuáticos. En este tramo se realizan labores que permitirán mejorar las condiciones de movilidad e imagen urbana, en beneficio de turistas y visitantes, quienes podrán desplazarse de manera ágil, cómoda y segura.