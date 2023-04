Abuso sexual y violencia familiar, principales problemáticas a las que se enfrentan las infancias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de la Niñez, es importante reconocer las principales problemáticas a las que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro estado, para así ayudar y prevenir delitos en contra de ellos, además de garantizar su pleno desarrollo y el ejercicio de sus derechos básicos.

Lamentablemente en la entidad, el abuso sexual contra niñas y niños, y la violencia familiar son los delitos de mayor incidencia. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a marzo del presente año, se han registrado 90 víctimas de abuso sexual, 109 niñas y niños han sido víctimas de violencia familiar, 51 han sido víctimas de violación, además de 2 casos de acoso sexual y 2 casos más de violencia digital.

Estos datos se registraron en niñas y niños de 0 a 12 años de edad. Las cifras reflejan que el mayor número de casos de abuso sexual y violación se da en niñas, ya que de las cifras arriba mencionadas, 68 niñas fueron víctimas de abuso sexual; 45, de violencia familiar; 42, de violación; 2, de acoso sexual y 2 más fueron víctimas de violencia digital.

Mientras que los delitos de violencia familiar y abuso sexual son los de mayor incidencia en niños, ya que 64 niños fueron víctimas de violencia familiar; 22, de abuso sexual; 9 niños han sido víctimas de violación y no se han registrado casos de acoso sexual o violencia digital en este sector.

Incrementan quejas de menores de edad en la CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró un incremento del 350 por ciento en el número de quejas por violaciones a los derechos de NNA. De acuerdo con el ombudsperson, Marco Antonio Tinoco Álvarez, esto se debe a tres factores: el incremento de la violencia, a que la institución ha iniciado, en el 60 por ciento de los casos, carpetas de oficio y a que existe una mayor cultura de la denuncia entre la ciudadanía.

En entrevista con MiMorelia.com, Tinoco Álvarez detalló que durante el 2022 y el primer trimestre del 2023, se han levantado 247 quejas por violaciones a prácticamente “todos los derechos de las infancias y adolescentes".

Seguridad en los centros educativos, acceso a la educación, no ser sometido a violencia institucional, educación libre de violencia, gratuidad de la educación, protección de la integridad, atención médica libre de negligencia, acceso a la justicia, obtener servicios públicos de calidad, seguridad pública, igualdad de oportunidades, educación de calidad, trato digno y respetuoso, atención médica integral, accesibilidad a los servicios de salud, sometimiento al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, adecuada administración y procuración de justicia son solo algunos de los actos constitutivos de violación a derechos humanos.

Mientras que la Secretaría de Educación del Estado,el IMSS, la FGE, la Coordinación del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Salud, el Colegio de Bachilleres, la Presidencia municipal de Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública y el Conalep son las dependencias y autoridades contra quienes se han levantado las quejas.

Necesario fortalecer el Sistema de Protección para NNA

El presidente de la CEDH señaló que las cifras registradas reflejan la urgencia de reforzar y fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dotarlo de mayores facultades e incluso convertirlo en una especie de órgano autónomo para así abonar en la generación de políticas públicas con solvencia económica que permitan lograr acciones de protección coherentes y no dejarlas en el mero discurso.

“La verdad es que es mejor tenerlo y no ocuparlo a ocuparlo y no tenerlo. Yo creo que se debe fortalecer el sistema y dotarlo de mayores facultades. El SIPINNA es un órgano de gestión y coordinación; debería facultarse para emitir opiniones y generar políticas públicas o intervenir de manera directa en las políticas públicas. No es pasándolo a una secretaría o haciendo otra cosa, debe dársele mayores atribuciones y también dotarlo de recursos, generarlo como un órgano autónomo”, señaló.

Aunado a lo anterior, dijo, y ante la violencia actual, la protección y cuidado de los niños se debe tratar de manera transversal, es decir, además del trabajo de instituciones y autoridades es importante ver lo que está pasando en los hogares y saber cómo está la sociedad.