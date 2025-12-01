Abren registro para mandos de la Guardia Civil en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por José Antonio Cruz Medina, habilitó módulos de registro en siete municipios del estado para que el personal operativo participe en las convocatorias de mandos de la Guardia Civil, correspondientes a jefaturas de agrupamientos, coordinaciones y comisarías regionales.

El proceso de selección será desarrollado, por primera vez, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), institución que aplicará evaluaciones y diagnósticos con metodología académica para garantizar criterios de imparcialidad, profesionalismo y transparencia. Serán considerados los conocimientos, la preparación y las habilidades operativas de cada aspirante.

La SSP informó que, del 1 al 6 de diciembre, se desplegarán equipos operativos para orientar a las y los elementos en los municipios de Jiquilpan (recibiendo también a La Piedad), Zamora (con atención para Zacapu), Uruapan, Apatzingán (con personal de Coalcomán), Lázaro Cárdenas y Zitácuaro (con atención a Huetamo).

Mientras que en Morelia, los módulos operan desde el 26 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, donde se recibirán también a elementos de Maravatío y Pátzcuaro. Además, se mantienen módulos permanentes en la SSP y en el Cuartel de la Guardia Civil.

Para consultar los requisitos, perfiles y documentos necesarios, la SSP invita a las y los interesados a revisar la información oficial en facebook.com/SeguridadPublicaMich