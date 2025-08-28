Michoacán

Abren paso alterno en tramo Uruapan-Nueva Italia

Se habilita circulación con paso alterno en el km 111+000
Piden respetar límites de velocidad y señales viales
Piden respetar límites de velocidad y señales vialesFB: SICT
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó sobre la actualización de las obras de ampliación en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo que conecta Uruapan con Nueva Italia, a la altura del kilómetro 111+000.

Actualmente, se encuentra habilitada la circulación con paso alterno, como parte de las maniobras para continuar con la ampliación de la vía que busca mejorar la conectividad carretera entre la zona centro del estado y la costa michoacana.

La dependencia federal exhortó a los conductores a extremar precauciones, atender las señalizaciones colocadas en la zona, así como respetar los límites de velocidad establecidos para evitar accidentes.

Esta obra forma parte del proyecto de ampliación de la autopista a cuatro carriles, lo que representa una mejora estratégica en el flujo de transporte comercial y turístico entre Pátzcuaro, Uruapan y el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado uno de los más importantes del Pacífico mexicano.

Las labores en la zona continuarán en los próximos días, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SICT.

Te puede interesar:
Derrumbe cierra totalmente autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas
Piden respetar límites de velocidad y señales viales

RPO

autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas
paso alterno

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com