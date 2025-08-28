Abren paso alterno en tramo Uruapan-Nueva Italia

La dependencia federal exhortó a los conductores a extremar precauciones, atender las señalizaciones colocadas en la zona, así como respetar los límites de velocidad establecidos para evitar accidentes.

Esta obra forma parte del proyecto de ampliación de la autopista a cuatro carriles, lo que representa una mejora estratégica en el flujo de transporte comercial y turístico entre Pátzcuaro, Uruapan y el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado uno de los más importantes del Pacífico mexicano.

Las labores en la zona continuarán en los próximos días, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SICT.